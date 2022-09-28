Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані території, не зважаючи на "референдум"

Україна закликає всі держави та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України та посилити ізоляцію Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"23-27 вересня Російська Федерація організувала пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України. Примус людей на цих територіях до заповнення якихось паперів під прицілом російських військових є черговим злочином Росії у ході її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголошують, що ця вистава не має нічого спільного з волевиявленням і не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Україна та міжнародна спільнота засуджують такі дії Росії та вважають їх нікчемними.

У відомстві підкреслюють, що як і у випадку з українським Кримом, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області залишаються суверенними територіями України.

Зазначається, що Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами, тому продовжить звільняти тимчасово окуповані території.

Україна ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми РФ, а спроби Москви створити нові лінії розмежування чи послабити міжнародну підтримку України приречені на поразку.

"Влаштувавши фіктивні "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, Росія свідомо продемонструвала, що всі її сигнали про готовність до переговорів - це лише операція прикриття для збройної агресії та безпорадних спроб утриматися на тимчасово окупованих територіях. Росія послідовно демонструє зневагу всім, хто закликав до дипломатії. Ми розраховуємо, що відповідні країни зроблять висновки щодо справжніх намірів Росії та збільшать підтримку України у протидії російській агресії. Україна закликає всі держави та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України та посилити ізоляцію Росії", - зауважують у МЗС.

Україна закликає ЄС, НАТО та Групу семи негайно суттєво підвищити тиск на державу-агресора, включно з новими жорсткими санкціями проти Росії, та суттєво збільшити військову підтримку України, зокрема надати танки, бойові літаки, бронемашини, далекобійну артилерію, засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

"Ми закликаємо партнерів продемонструвати Росії, що єдиною реакцією на спроби анексії, шантаж та ультиматуми буде збільшення підтримки України задля перемоги нашої держави над агресором", - наголошують у відомстві.

Зазначимо, США не мають нічого проти того, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення під свій контроль усіх своїх територій, зокрема тих, де пройшли так звані "референдуми" щодо приєднання до Росії.