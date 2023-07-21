Окупанти планують імітувати вибори на окупованих територіях

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях. За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут “регіональні й місцеві вибори” 10 вересня.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Місцеве населення проігнорувало “референдум” у 2022 році та згідно інформації партизанів, не збирається йти і на “місцеві вибори", що будуть влаштовані окупантами.

Скоріш за все, росіянам відомо про такі настої серед місцевих мешканців, тому окупанти як і минулого року, планують провести "виїзні вибори", а сам процес "голосування" розтягнути майже на два тижні.

ЦНС повідомляє, що псевдовибори відбуватимуться з 31 серпня по 10 вересня. 31 серпня "голосувати" можна буде достроково, 8-9 вересня росіяни планують начебто обійти будинки пенсіонерів і мало мобільних людей, щоб ті "проголосували" за місцем проживання. І лише 10 вересня в окупантів заплановані звичайні "вибори" у дільницях.

Всі ці заходи заплановані для того, аби приховати відсутність явки. Згідно з інформацією партизан, російські пропагандисти, які без сумніву будуть висвітлювати вибори на окупованих територіях, пояснять низьку явку місцевих мешканців тим, що вони всі голосували завчасно, або у себе вдома.

Нагадаємо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", яку Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.

До слова, на окупованій частині Запорізької області. В незаконному заході взяли участь 0,5% жителів, які перебувають в захоплених населених пунктах регіону.