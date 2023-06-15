Росіяни у червні вивезли з окупованих територій до Росії ще півтори сотні дітей — ЦНС

Російські окупанти ще 8 червня незаконно вивезли зі Старобільського району Луганської області 150 дітей на "оздоровлення" до баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка", які знаходяться у Прикубанському районі Карачаєво-Черкеської республіки РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окрім того, за повідомленням ЦНС, у цих закладах очікують на ще 750 дітей із тимчасово окупованої території Луганщини. Росіяни планують подальшу депортацію і наразі проводять так звані медогляди дітей на тимчасово окупованих територіях.

На території здійснюється проведення "поглиблених профілактичних медичних оглядів" дітей. Ця практика входить до комплексу заходів, спрямованих на вивезення українських дітей на територію Російської Федерації. Заявляється, що діти, які не пройшли так званий медичний огляд, відправляються в Росію "на лікування".

Російський уряд виділив приблизно 1.5 млрд рублів на цю схему викрадення дітей. Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації під кураторством уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової здійснює керівництво цим процесом.

Хоча фактично, ніяких медоглядів не відбуваються, такі заходи є профанацією та прикриттям для викрадення дітей, яке здійснюють окупаційні адміністрації та групи медиків, які прибувають з території РФ для проведення "медоглядів".

За офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

Джерело фото: ua.depositphotos.com