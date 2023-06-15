Россияне в июне вывезли с оккупированных территорий в Россию еще полторы сотни детей — ЦНС

Российские оккупанты еще 8 июня незаконно вывезли из Старобельского района Луганской области 150 детей на "оздоровление" в базы отдыха "Лесной" и "Сосенка", которые находятся в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской республики РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Кроме того, по сообщению ЦНС, в этих заведениях ожидают еще 750 детей с временно оккупированной территории Луганщины. Россияне планируют дальнейшую депортацию и сейчас проводят так называемые медосмотры детей на временно оккупированных территориях.

На территории осуществляется проведение "углубленных профилактических медицинских осмотров" детей. Эта практика входит в комплекс мер, направленных на вывоз украинских детей на территорию Российской Федерации. Заявляется, что дети, не прошедшие так называемое медицинское освидетельствование, отправляются в Россию "на лечение".

Российское правительство выделило примерно 1.5 млрд рублей на эту схему похищения детей. Министерство здравоохранения Российской Федерации под кураторством уполномоченной по правам детей Марии Львово-Беловой осуществляет руководство этим процессом.

Хотя фактически никаких медосмотров не проходят, такие мероприятия являются профанацией и прикрытием для похищения детей, которое осуществляют оккупационные администрации и группы медиков, прибывающих с территории РФ для проведения "медосмотров".

По официальным данным, на территории РФ находятся более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.

Источник фото: ua.depositphotos.com