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Россияне в июне вывезли с оккупированных территорий в Россию еще полторы сотни детей — ЦНС
Российские оккупанты еще 8 июня незаконно вывезли из Старобельского района Луганской области 150 детей на "оздоровление" в базы отдыха "Лесной" и "Сосенка", которые находятся в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской республики РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Кроме того, по сообщению ЦНС, в этих заведениях ожидают еще 750 детей с временно оккупированной территории Луганщины. Россияне планируют дальнейшую депортацию и сейчас проводят так называемые медосмотры детей на временно оккупированных территориях.
На территории осуществляется проведение "углубленных профилактических медицинских осмотров" детей. Эта практика входит в комплекс мер, направленных на вывоз украинских детей на территорию Российской Федерации. Заявляется, что дети, не прошедшие так называемое медицинское освидетельствование, отправляются в Россию "на лечение".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Российское правительство выделило примерно 1.5 млрд рублей на эту схему похищения детей. Министерство здравоохранения Российской Федерации под кураторством уполномоченной по правам детей Марии Львово-Беловой осуществляет руководство этим процессом.
Хотя фактически никаких медосмотров не проходят, такие мероприятия являются профанацией и прикрытием для похищения детей, которое осуществляют оккупационные администрации и группы медиков, прибывающих с территории РФ для проведения "медосмотров".
По официальным данным, на территории РФ находятся более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.
Источник фото: ua.depositphotos.com