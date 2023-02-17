Омбудсмен сообщил, сколько украинских детей может находиться на территории РФ

По официальным данным, на территории РФ находятся более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно вывезенных детей.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет "Укринформ".

"Официально верифицированных детей на территории РФ по состоянию на вчера остается 16 тысяч 207. Речь идет о детях, о которых я, как омбудсмен, знаю, из какого украинского города эти дети и где примерно они находятся на территории РФ. На самом деле это количество детей намного больше. Мы предполагаем, что это количество достигает примерно 150 тысяч детей. Россия говорит о цифре 733 тысячи украинских детей, которых они держат на своей территории. Впрочем, на наш взгляд, эта цифра преувеличена", - отметил он.

По его словам, больше всего детей вывозили в Россию из временно оккупированных регионов, а это Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым. Там фиксировались и другие нарушения.

"Когда освободили Херсон, я там был на третий день. Тогда мы установили мальчиков, которые были в российской пыточной. Один из них Виталий, 14 лет. Его в Херсоне пытали 10 дней. Его избили сильно, первую еду парень получил всего на 6-й день плена. Парня поймали с дядей возле разрушенной российской техники и обвинили их в том, что они эту технику фотографировали. А у них даже не было телефонов при себе. Но россиян это не остановило. Их избили, связали и пытали", – сообщил Лубинец.

Он подчеркнул, что сейчас Украина стремится юридически признать факты вывоза украинских детей во время войны геноцидом.

"Почему мы говорим о геноциде? Ведь согласно международному праву, одним из его признаков является принудительное перемещение из одной этногруппы в другую. Они берут украинских детей, которые общаются на украинском языке, перемещают на территорию РФ и говорят, будто вы никогда не были украинцами. Они запрещают использовать украинский язык, не выдают документы, не выпускают детей", – пояснил омбудсмен.

Между тем люди на временно оккупированных территориях боятся сообщать украинским властям о таких фактах, потому что это может быть трактовано Россией как шпионаж.

Напомним, 5 февраля в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию России.