В Украину вернули двух девочек, осиротевших после депортации из Луганской области в Рязань

В Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию России. Как сообщают в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий, это девочки 13 и 15 лет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что две младшие сестры вместе с матерью были депортированы из Луганской области в Рязань. Однако в России их мать умерла, из-за чего дети попали в приют.

В Минреинтеграции обратилась их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Она оформила опеку над девочками, благодаря чему могла воссоединиться с сестрами.

В ведомстве поблагодарили за помощь благотворительную организацию "СОС Детские городки в Украине", Государственную пограничную службу, а также службу по делам детей Колковского поселкового совета Волынской области.

"Согласованная работа длилась около полутора месяцев. И вот наконец очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они объяты теплом и заботой родных людей", - резюмировали в МинВОТ.

Напомним также, что в декабре сообщалось о возвращении в Украину троих детей, которые во время российской оккупации Харьковской области в августе 2022 года под предлогом "оздоровления" были вывезены в российский Геленджик.

Кроме того, были возвращены двое сыновей одной из женщин, которая была возвращена по обмену с российской стороной. Один из них содержался на оккупированной территории Донецкой области, другой - в России.

В октябре сообщалось о возвращении 37 депортированных российскими оккупантами детей, которых в августе также принудительно вывезли из Харьковской области в российский поселок Кабардинка возле Геленджика, несмотря на то, что у всех них есть родители.