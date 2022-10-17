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Украина в рамках масштабного обмена вернула 108 женщин: треть - с "Азовстали"
В рамках обмена 17 октября украинская сторона вернула 108 женщин, абсолютное большинство из которых являются представительницами силовых структур, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Наши возвращаются домой. Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особо эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные", - написал он.
По словам Ермака, из числа освобожденных 37 были эвакуированы с находившегося в осаде оккупантов завода "Азовсталь" в Мариуполе. 11 освобожденных являются офицерами, 85 – рядовыми и сержантами. Еще - 12 гражданские лица.
35 женщин являются военнослужащими Вооруженных сил Украины (очевидно, из Сухопутных войск), 32 – Военно-морских сил ВСУ, 12 – Сил территориальной обороны ВСУ, 8 – Национальной гвардии (в том числе две из отряда спецназначения "Азов"), 5 – Государственной специальной службы транспорта, 4 – Государственной пограничной службы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманный "шпионаж" и "терроризм", - написал Ермак.
По словам главы президентского офиса, этот обмен был "нервным", поскольку было много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс и изменить его ход.
"При обменах всегда много рисков, которые нужно просчитывать от момента подготовки и во время самого процесса. Права на ошибку нет. Есть задача президента вернуть всех, и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома. Я был уверен в результате, потому что наш алгоритм действий хорошо просчитан и обменом занимается лучшая команда", - добавил он.
Ермак отметил, что сейчас все освобожденные женщины будут проходить медицинское обследование и реабилитацию, и поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и всех причастных.