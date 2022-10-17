Украина в рамках масштабного обмена вернула 108 женщин: треть - с "Азовстали"

В рамках обмена 17 октября украинская сторона вернула 108 женщин, абсолютное большинство из которых являются представительницами силовых структур, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Наши возвращаются домой. Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особо эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные", - написал он.

По словам Ермака, из числа освобожденных 37 были эвакуированы с находившегося в осаде оккупантов завода "Азовсталь" в Мариуполе. 11 освобожденных являются офицерами, 85 – рядовыми и сержантами. Еще - 12 гражданские лица.

35 женщин являются военнослужащими Вооруженных сил Украины (очевидно, из Сухопутных войск), 32 – Военно-морских сил ВСУ, 12 – Сил территориальной обороны ВСУ, 8 – Национальной гвардии (в том числе две из отряда спецназначения "Азов"), 5 – Государственной специальной службы транспорта, 4 – Государственной пограничной службы.

"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманный "шпионаж" и "терроризм", - написал Ермак.

По словам главы президентского офиса, этот обмен был "нервным", поскольку было много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс и изменить его ход.

"При обменах всегда много рисков, которые нужно просчитывать от момента подготовки и во время самого процесса. Права на ошибку нет. Есть задача президента вернуть всех, и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома. Я был уверен в результате, потому что наш алгоритм действий хорошо просчитан и обменом занимается лучшая команда", - добавил он.

Ермак отметил, что сейчас все освобожденные женщины будут проходить медицинское обследование и реабилитацию, и поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и всех причастных.