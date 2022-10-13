Очередной обмен пленными: Украина вернула еще 20 военных

Украина провела очередной обмен пленными, вернув 20 военнослужащих. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни. Удалось освободить из плена 20 человек. Это 20 историй украинских героев: 14 - воинов ВСУ, 4 бойцов территориальной обороны, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС", - сообщил он.

По словам главы ОП, среди освобожденных есть люди, которых россияне содержали в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Ребята сейчас проходят медосмотр, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ожидают дети. Общаясь с семьями пленных, я заметил, что дети часто переживают все в себе, выражают эмоции лишь в рисунках. Ты можешь сразу не заметить переживание, глядя на ребенка. Но оно есть, и хочется сделать все, чтобы как можно скорее вернуть ему отца или маму", - отметил Ермак.

Напомним, что накануне Украине удалось вернуть 32 военных, среди которых офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных сил. Кроме того, Украина вернула тела 62 погибших украинских защитников.