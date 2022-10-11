Украина вернула тела 62 погибших военных, в том числе из Еленовки

11 октября Украина вернула тела 62 погибших украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что переговоры были тяжелыми. Команда уполномоченного из пропавших без вести Олега Котенко приложила усилий и в результате удалось вернуть тела украинских военных, в частности, бойцов, погибших во время теракта в Еленовке.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – подчеркнул Котенко.

В регионах Украины работают региональные центры уполномоченного по пропавшим без вести. Связаться с ними можно несколькими способами:

по номеру горячей линии: 0800339247;

в выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21;

можно позвонить непосредственно уполномоченному по номеру (099) 792-01-26.

В предыдущий раз сообщалось об очередной операции по передаче тел погибших военных 26 июля. Тогда Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

До этого, 19 июля, также прошла операция по передаче тел погибших военных. Украина тогда вернула тела 45 своих защитников.