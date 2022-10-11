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Україна повернула тіла 62 загиблих військових, в тому числі з Оленівки
11 жовтня Україна повернула тіла 62 загиблих українських захисників. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що переговори з були тяжкими. Команда уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка приклала зусиль і в результаті вдалося повернути тіла українських військових, зокрема, бійців, які загинули під час теракту в Оленівці.
"Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям!" – наголосив Котенко.
В регіонах України працюють регіональні центри уповноваженого зі зниклих безвісти. Зв'язатися з ними можна декількома способами:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- за номером гарячої лінії: 0 800 339 247;
- у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21;
- можна зателефонувати безпосередньо уповноваженому за номером (099) 792-01-26.
Попереднього разу повідомлялося про чергову операцію з передачі тіл загиблих військових 26 липня. Тоді Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.
Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.
До цього, 19 липня, також відбулася операція з передачі тіл загиблих військових. Україна тоді повернула тіла 45 своїх захисників.