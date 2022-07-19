Україна повернула тіла ще 45 військових, які загинули на фронті

У вівторок, 19 липня, відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві наголосили, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, в ході спеціальної операції 12 липня з полону звільнили п’ятьох українців. Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.