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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Україна повернула тіла ще 45 військових, які загинули на фронті

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, обмін тілами
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

У вівторок, 19 липня, відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників.  

 

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.  

У міністерстві наголосили, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції. 

Нагадаємо, в ході спеціальної операції 12 липня з полону звільнили п’ятьох українців. Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. 

Автор:
Анастасія Перцева