Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Общество
Дата публикации

Украина вернула тела еще 45 военных, погибших на фронте

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, обмен телами
Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Во вторник, 19 июля, прошла очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и силовым структурам Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, в ходе специальной операции 12 июля из плена освободили пятерых украинцев. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.

Автор:
Анастасия Перцева