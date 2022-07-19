Украина вернула тела еще 45 военных, погибших на фронте

Во вторник, 19 июля, прошла очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и силовым структурам Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, в ходе специальной операции 12 июля из плена освободили пятерых украинцев. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.