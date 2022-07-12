Из плена освободили пятерых украинцев. Один из них – из ВСУ

В ходе специальной операции из плена освободили пятерых украинцев, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас все уволенные находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение.

Напомним, Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект №7436-д, регулирующий процедуры обмена военнопленных. За него проголосовало 290 депутатов. При этом ни один из присутствующих не проголосовал против и не воздержался.

В частности, предлагается ввести в Уголовный кодекс статью 84-1, предусмотрев освобождение осужденного от отбывания наказания в связи с решением о передаче его для обмена в качестве военнопленного, если сам осужденный на это соглашается.