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Из плена освободили пятерых украинцев. Один из них – из ВСУ
В ходе специальной операции из плена освободили пятерых украинцев, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.
"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас все уволенные находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение.
Напомним, Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект №7436-д, регулирующий процедуры обмена военнопленных. За него проголосовало 290 депутатов. При этом ни один из присутствующих не проголосовал против и не воздержался.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, предлагается ввести в Уголовный кодекс статью 84-1, предусмотрев освобождение осужденного от отбывания наказания в связи с решением о передаче его для обмена в качестве военнопленного, если сам осужденный на это соглашается.