З полону звільнили п’ятьох українців. Один із них – із ЗСУ

В ході спеціальної операції з полону звільнили п’ятьох українців, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Нагадаємо, Верховна Рада також прийняла в першому читанні законопроект №7436-д, що врегульовує процедури обміну військовополонених. За нього проголосувало 290 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.

Зокрема, пропонується ввести до Кримінального кодексу статтю 84-1, передбачивши звільнення засудженого від відбування покарання у зв’язку з рішенням про передачу його для обміну як військовополоненого, якщо сам засуджений на це погоджується.