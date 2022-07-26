В Україну повернули тіла ще 25 загиблих військових

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", - йдеться в повідомленні.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

Зазначимо, 19 липня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна тоді повернула тіла 45 своїх захисників.

А 29 червня в ході масштабного обміну з полону було визволено 144 захисники України.