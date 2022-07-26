В Украину вернули тела еще 25 погибших военных

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", - говорится в сообщении.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Отметим, 19 июля прошла очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина тогда вернула тела 45 своих защитников .

А 29 июня в ходе масштабного обмена из плена были освобождены 144 защитника Украины.