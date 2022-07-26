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В Украину вернули тела еще 25 погибших военных
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", - говорится в сообщении.
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, 19 июля прошла очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина тогда вернула тела 45 своих защитников .
А 29 июня в ходе масштабного обмена из плена были освобождены 144 защитника Украины.