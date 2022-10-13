Черговий обмін полоненими: Україна повернула ще 20 військових

Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши 20 військовослужбовців. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 20 історій українських героїв: 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців териториальної оборони, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС", - повідомив він.

За словами очільника ОП, серед звільнених є люди, яких росіяни утримували в окупованому селищі Оленівка Донецької області, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

"Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти. Спілкуючись з родинами полонених, я помітив, що діти часто переживають все у собі, лиш виражають емоції в малюнках. Ти можеш одразу не помітити переживання, дивлячись на дитину. Але воно є, і хочеться зробити все, щоб якомога скоріше повернути їй батька чи маму", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що напередодні Україні вдалося повернути 32 військових, серед яких офіцери, сержанти та солдати Збройних сил України. Крім того, Україна повернула тіла 62 загиблих українських захисників.