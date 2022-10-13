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Черговий обмін полоненими: Україна повернула ще 20 військових
Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши 20 військовослужбовців. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 20 історій українських героїв: 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців териториальної оборони, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС", - повідомив він.
За словами очільника ОП, серед звільнених є люди, яких росіяни утримували в окупованому селищі Оленівка Донецької області, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
"Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти. Спілкуючись з родинами полонених, я помітив, що діти часто переживають все у собі, лиш виражають емоції в малюнках. Ти можеш одразу не помітити переживання, дивлячись на дитину. Але воно є, і хочеться зробити все, щоб якомога скоріше повернути їй батька чи маму", - зазначив Єрмак.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що напередодні Україні вдалося повернути 32 військових, серед яких офіцери, сержанти та солдати Збройних сил України. Крім того, Україна повернула тіла 62 загиблих українських захисників.