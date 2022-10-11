Україна повернула з полону ще 32 воїна

Вдалося звільнити з полону 32 українських воїна, серед них – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Також повернули тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

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Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти", - написав Єрмак.

Він додав, що загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів), але потім доброволцем пішов на фронт.

Також сьогодні було звільнено рядового, який служив разом зі своїм старшим братом.

"Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки", - додав Єрмак.

Зараз українські воїни проходять медичний огляд.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону вже більше 800 осіб.