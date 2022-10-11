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Украина вернула из плена еще 32 воина
Удалось освободить из плена 32 украинских воина, среди них – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Также вернули тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Среди уволенных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести", - написал Ермак.
Он добавил, что погибший израильтянин Дмитрий Фиалко последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов), но затем добровольцем ушел на фронт.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также сегодня был уволен рядовой, служивший вместе со своим старшим братом.
"Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери", - добавил Ермак.
Сейчас украинские воины проходят медицинский осмотр.
Напомним, что Украина вернула из российского плена уже более 800 человек.