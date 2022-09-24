Почти у всех освобожденных из плена военных крайняя степень анорексии

Всем военным сейчас оказывают надлежащую медицинскую помощь. Многие из них уже находятся на лечении.

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Об этом передает "Украинская правда" со ссылкой на главу патронатной службы "Азова" Елену Толкачеву.

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней", - говорит Толкачева.

Также Толкачева сообщила, что часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.

По ее словам, государственные органы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.

Напомним, что 21 сентября Украина обменяла 200 защитников на Медведчука, еще 5 командиров с "Азовстали" - на 55 военных РФ.