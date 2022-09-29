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Украина вернула еще четырех морпехов и двух гражданских из российского плена
Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех морпехов и двух гражданских, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Из российского плена домой вернулись:
- офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай;
- солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной;
- гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.
Ермак рассказал, что 27 марта российские солдаты забрали из дома Андрушу Викторию, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.
Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Что касается военных, то все четверо участвовали в боях за Мариуполь.
"Обмены продолжаются. Наша цель – вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы обязательно это сделаем", - добавил Ермак.
Напомним, накануне, 21 сентября, Украина обменяла 200 защитников на Медведчука, еще 5 командиров из "Азовстали" – на 55 военных РФ. Этот обмен стал одним из крупнейших.