Україна в рамках масштабного обміну повернула 108 жінок: третина - з "Азовсталі"

В рамках обміну 17 жовтня українська сторона повернула 108 жінок, абсолютна більшість з яких є представницями силових структур, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Наші повертаються додому. Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні", - написав він.

За словами Єрмака, з числа звільнених 37 були евакуйовані з заводу "Азовсталь" у Маріуполі, що перебував у облозі окупантів. 11 звільнених є офіцерами, 85 - рядовими та сержантами. Інші 12 є цивільними особами.

35 жінок є військовослужбовими Збройних сил України (очевидно, з Сухопутних військ), 32 - Військово-морських сил ЗСУ, 12 - Сил територіальної оборони ЗСУ, 8 - Національної гвардії (в том числі дві з загону спецпризначення "Азов"), 5 - Державної спеціальної служби транспорту, 4 - Державної прикордонної служби.

"Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм", - написав Єрмак.

За словами голови президентського офісу, цей обмін був "нервовим", адже було багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес та змінити його хід.

"При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу. Права на помилку немає. Є завдання президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома. Я був впевнений у результаті, бо наш алгоритм дій добре прорахований, і обміном займається краща команда", - додав він.

Єрмак зазначив, що зараз всі звільнені жінки будуть проходити медичний огляд та реабілітацію, та подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими і всім причетним.