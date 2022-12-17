Украина вернула еще двух детей, удерживавшихся в РФ и на оккупированном Донбассе

Министерство по реинтеграции оккупированных территорий сообщает о возвращении домой еще двоих детей, которые удерживались на территории России и на оккупированной ею территории Украины.

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"За возвращение 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила боролись почти два месяца. 17 октября их мама Юлия обратилась в Минреинтеграцию с просьбой помочь эвакуировать ее сыновей: Марка – из временно оккупированного Тореза в Донецкой области, Данила – из России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мать ребят является уроженкой Тореза (ныне Чистяково) и долгое время была пленницей оккупантов. Ее удалось освободить в результате беспрецедентного "женского" обмена, когда в Украину вернулись сразу 108 пленниц Кремля.

"Едва оказавшись в свободной Украине, Юлия обратилась в Минреинтеграции. Началась долгая и сложная работа. Пришлось преодолевать много препятствий. И вот наконец-то Марк и Даниил в Украине, с мамой. У воссоединенной счастливой семьи начинается новая жизнь!" – резюмировали в ведомстве.

В Минреинтеграции также напоминают, что при его содействии на контролируемую Украиной территорию с оккупированных территорий и России уже удалось вернуть более 100 детей.

В частности, напомним, что в октябре там сообщали о возвращении в Украину 37 депортированных российскими оккупантами детей, которых в конце августа принудительно вывезли из Харьковской области в поселок Кабардинка в Краснодарском крае РФ.