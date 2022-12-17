Україна повернула ще двох дітей, яких утримували в РФ та на окупованій Донеччині

Міністерство з реінтеграції окупованих територій повідомляє про повернення додому ще двох дітей які утримувалися на території Росії та на окупованій нею території України.

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"За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка – з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила – з Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мати хлопців є уродженкою Тореза (нині Чистякове) і тривалий час була бранкою окупантів. Її вдалося звільнити у результаті безпрецедентного "жіночого" обміну, коли в Україну повернулися відразу 108 полонянок Кремля.

"Щойно опинившись у вільній Україні, Юлія звернулася до Мінреінтеграції. Почалась довга та складна робота. Довелося долати багато перешкод. І ось нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою. У воз’єднаної щасливої родини починається нове життя!" - резюмували у відомстві.

У Мінреінтеграції також нагадують, що за його сприяння на контрольовану Україною територію з окупованих територій та Росії вже вдалося повернути понад 100 дітей.

Зокрема, нарагаємо, що у жовтні там повідомляли про повернення до України 37 депортованих російськими окупантами дітей, яких наприкінці серпня примусово вивезли з Харківської області до селища Кабардинка у Краснодарському краї РФ.