37 депортованих окупантами дітей повернули в Україну

Україні вдалося повернути 37 депортованих російськими окупантами дітей. Наприкінці серпня їх примусово вивезли з Харківської області до російського селища Кабардінка (біля Геленджика), попри те що в усіх є батьки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що наразі родини возз’єдналися та знаходяться в безпечному місці на Закарпатті.

Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.

Комфортні умови проживання у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська ОВА. Не залишились байдужими і міжнародні організації, які передали речі першої необхідності.

У відомстві підкреслили, що процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи.

Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації «SОS Дитячі Містечка Україна» та перевізників.

Також Мінреінтеграції докладає зусиль для якнайшвидшого повернення маленьких депортованих українців на Батьківщину, а також активно підтримує їх після повернення: проводяться зустрічі з сім’ями, надається допомога у вирішенні побутових проблем та адаптації тощо.

"Кожен, хто має будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей доРФ, може зателефонувати до НІБ на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13", - зазначили у відомстві.

Зазначимо, ООН розслідуватиме злочини російських окупантів, скоєні на території України. Йдеться про мародерство, фізичне насильство та вивезення дітей на територію Російської Федерації.