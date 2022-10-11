37 депортированных оккупантами детей вернули в Украину

Украине удалось вернуть 37 депортированных российскими оккупантами детей. В конце августа их принудительно вывезли из Харьковской области в российскую деревню Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то что у всех есть родители.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве отметили, что семьи воссоединились и находятся в безопасном месте на Закарпатье.

Их разместили в шелтерах для внутренне перемещенных лиц – в селах с живописными видами Белки и Горинчево.

Удобные условия проживания в недавно отремонтированных и оборудованных помещениях обеспечила Закарпатская ОВА. Не остались равнодушными и международные организации, передавшие вещи первой необходимости.

В ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы.

Это стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству Минреинтеграции, Государственной миграционной службы, Благотворительной организации «SOS Детские Городки Украина» и перевозчикам.

Также Минреинтеграции прилагает усилия для скорейшего возвращения маленьких депортированных украинцев на Родину, а также активно поддерживает их по возвращении: проводятся встречи с семьями, оказывается помощь в решении бытовых проблем и адаптации.

"Каждый, кто имеет любую информацию о незаконном вывозе детей в РФ, может позвонить на круглосуточную горячую линию 16-48 и в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13", - отметили в ведомстве.

Отметим, ООН будет расследовать преступления российских оккупантов, совершенные на территории Украины. Речь идет о мародерстве, физическом насилии и вывозе детей на территорию Российской Федерации.