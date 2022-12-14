В Україні верифікували 12 тисяч українських дітей у РФ: з них 8,6 тисячі депортовані примусово

Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово. Про це омбудсмен Дмитро Лубінець розповів на брифінгу в медіацентрі "Україна".

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За його словами, йдеться про дітей, дані встановлено уповноваженим разом з українськими правоохоронцями та Офісом генерального прокурора.

Зокрема, це діти, про яких відомо місце депортації, де і в якому статусі вони проживали на території України, де зараз знаходяться на території Росії та в якому статусі, а також щодо яких відомі дії з боку російської влади. Омбудсмен також додав, що по кожному з верифікованих випадків відкривається кримінальне провадження.

"Напевно, ці цифри відрізняються від того, коли ви в публічній площині зустрічаєте, що "близько 150 тисяч українських дітей знаходяться на території РФ... Ми можемо припускати, що колись співпадуть ті цифри, що є в публічній площині, та ті, що верифіковано. Але це все - час і це робота, якою ми займаємося", - прокоментував Лубінець.

Він також розповів, що станом на зараз біля 4,9 мільйона громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині держави. З них 30% складають пенсіонери та особи з інвалідністю.

"Кожна друга сім’я має одного чи більше дітей. 7,9 мільйона осіб виїхали за межі країни, шукаючи прихистку за кордоном. Це 20% від фактичного населення всієї нашої держави", — заявив Лубінець. При цьому, за його словами, 13 мільйонів громадян України залишаються в районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що на початку листопада радник-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявляла, що у списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходилося вже понад 10,5 тисячі українських дітей.

Зазначимо також, що раніше в грудні сам Лубінець вказував, що до РФ виїхали чи були депортовані 2,8 мільйона українців. Однак очевидно, що в цьому випадку йдеться про загальну оцінку, а не верифікацію кожного випадку.