Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

До РФ виїхали чи були депортовані 2,8 млн українців, - омбудсмен

До РФ виїхали чи були депортовані 2,8 млн українців, - омбудсмен

З 24 лютого щонайменше 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Такі дані навів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії та має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:

  • 0-800-50-17-20 (безкоштовно)
  • +38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)

Також можна звернутися на електронну адресу: [email protected]

Нагадаємо, Державна міграційна служба України оформила перше посвідчення на повернення в Україну особі,  яку примусово вивезли в Російську Федерацію. Тож людина, яка стала заручником держави-агресора, отримала шанс на повернення додому.

Зазначимо, у списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходяться вже понад 10,5 тисячі українських дітей.

Автор:
Світлана Манько