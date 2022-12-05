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До РФ виїхали чи були депортовані 2,8 млн українців, - омбудсмен
З 24 лютого щонайменше 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.
Такі дані навів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії та має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:
- 0-800-50-17-20 (безкоштовно)
- +38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)
Також можна звернутися на електронну адресу: [email protected]Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Державна міграційна служба України оформила перше посвідчення на повернення в Україну особі, яку примусово вивезли в Російську Федерацію. Тож людина, яка стала заручником держави-агресора, отримала шанс на повернення додому.
Зазначимо, у списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходяться вже понад 10,5 тисячі українських дітей.