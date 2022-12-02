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Міграційна служба оформила перше посвідчення на повернення депортованої до РФ українця
Державна міграційна служба України оформила перше посвідчення на повернення в Україну особі, яку примусово вивезли в Російську Федерацію. Тож людина, яка стала заручником держави-агресора, отримала шанс на повернення додому.
Про це повідомила пресслужба ДМСУ,
Зазначається, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України понад один мільйон українців були депортовані з окупованих територій.
У цих людей було вилучено, викрадено або знищено документи, які посвідчують їх особу і підтверджують належність до громадянства України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тому українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію держави-агресора, можуть звернутися до територіального органу ДМС і оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну", - зазначили у відомстві.
Оформлення такого посвідчення є безоплатним та здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – до трьох місяців.
Детальніше про процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну за посиланням.
Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив протягом одного року експериментальний проект щодо оформлення та видачі на території України посвідчення особи на повернення в Україну та затвердив порядок реалізації цього експериментального проекту.