Міграційна служба оформила перше посвідчення на повернення депортованої до РФ українця

Державна міграційна служба України оформила перше посвідчення на повернення в Україну особі, яку примусово вивезли в Російську Федерацію. Тож людина, яка стала заручником держави-агресора, отримала шанс на повернення додому.

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Про це повідомила пресслужба ДМСУ,

Зазначається, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України понад один мільйон українців були депортовані з окупованих територій.

У цих людей було вилучено, викрадено або знищено документи, які посвідчують їх особу і підтверджують належність до громадянства України.

"Тому українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію держави-агресора, можуть звернутися до територіального органу ДМС і оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну", - зазначили у відомстві.

Оформлення такого посвідчення є безоплатним та здійснюється протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – до трьох місяців.

Детальніше про процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив протягом одного року експериментальний проект щодо оформлення та видачі на території України посвідчення особи на повернення в Україну та затвердив порядок реалізації цього експериментального проекту.