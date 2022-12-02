Миграционная служба оформила первое удостоверение на возвращение депортированного в РФ украинца

Государственная миграционная служба Украины оформила первое удостоверение на возвращение в Украину лицу, принудительно вывезенному в Российскую Федерацию. Поэтому человек, ставший заложником государства-агрессора, получил шанс на возвращение домой.

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Об этом сообщила пресс-служба ГТСУ.

Отмечается, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину более одного миллиона украинцев были депортированы с оккупированных территорий.

У этих людей были изъяты, похищены или уничтожены документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие принадлежность к гражданству Украины.

"Поэтому украинцы, родные которых потеряли украинские документы, стали заложниками и были насильственно вывезены на территорию государства-агрессора, могут обратиться в территориальный орган ГТС и оформить своим родным удостоверение на возвращение в Украину", - отметили в ведомстве.

Оформление такого удостоверения безвозмездно и осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты установленного образца. Срок действия документа – до трех месяцев.

Детальнее о процедуре выдачи удостоверения личности на возвращение в Украину по ссылке.

Напомним, Кабинет министров ввел в течение одного года экспериментальный проект по оформлению и выдаче на территории Украины удостоверения личности на возвращение в Украину и утвердил порядок реализации этого экспериментального проекта.