Посвідчення на повернення в Україну для депортованих у РФ тепер оформлюватимуть і в самій Україні

Кабінет міністрів запровадив протягом одного року експериментальний проект щодо оформлення та видачі на території України посвідчення особи на повернення в Україну та затвердив порядок реалізації цього експериментального проекту.

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Як повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій, відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Державної міграційної служби.

Це можна буде зробити на підставі звернення одного з батьків (або іншого законного представника особи, якщо тій менше 18 років); подружжя; повнолітньої дитини; рідного брата/сестри або офіційного звернення Мінреінтеграції.

Посвідчення готується безоплатно протягом п'яти днів і діятиме до трьох місяців. Виготовлене посвідчення органи ДМС передадуть законному представнику чи члену сім’ї особи або надішлють його до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів.

"Таких людей сотні тисяч. І ми вже стикалися з ситуаціями, коли українців вивозили без будь-яких документів або потім відбирали їх. Тому ми запускаємо документ-посвідчення особи на повернення в Україну... Ми будемо робити все, аби допомогти кожному українцю повернутися додому", — прокоментував на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що до цього було передбачено, що посвідчення особи на повернення видається виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.

Нагадаємо також, що днями Кабмін також створив координаційний штаб з питань забезпечення виїзду громадян України з окупованих Росією територій на підконтрольну Україні територію через територію третіх країн.