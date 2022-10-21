Удостоверения на возвращение в Украину для депортированных в РФ теперь будут оформлять и в самой Украине

Кабинет министров ввел на период одного года экспериментальный проект по оформлению и выдаче на территории Украины удостоверения личности на возвращение в Украину и утвердил порядок реализации этого экспериментального проекта.

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Как сообщает Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, теперь удостоверение лица, которое было депортировано на территорию государства-агрессора, будут оформлять органы Государственной миграционной службы.

Это можно будет сделать на основании обращения одного из родителей (или другого законного представителя лица, если тому менее 18 лет); супруга/и; совершеннолетнего ребенка; родного брата/сестры или официального обращения Минреинтеграции.

Удостоверение готовится бесплатно в течение пяти дней и будет действовать до трех месяцев. Изготовленное удостоверение органы ГМС передадут законному представителю или члену семьи лица или пришлют его в Минреинтеграции для последующей передачи человеку, оказавшемуся за границей без документов.

"Таких людей сотни тысяч. И мы уже сталкивались с ситуациями, когда украинцев вывозили без каких-либо документов или потом отбирали их. Поэтому мы запускаем документ-удостоверение личности на возвращение в Украину... Мы будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой", - прокомментировал на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

Отметим, что до этого было предусмотрено, что удостоверение на возвращение выдается исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.

Напомним также, что на днях Кабмин также создал координационный штаб по обеспечению выезда граждан Украины из оккупированных Россией территорий на подконтрольную Украине территорию через территорию третьих стран.