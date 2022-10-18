Кабмін створив штаб з допомоги українцям у виїзді з окупованих територій на підконтрольні Україні

Кабінет міністрів створив координаційний штаб з питань забезпечення виїзду громадян України з окупованих Росією територій на підконтрольну Україні територію через територію третіх країн.

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Як повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій, яке ініціювало створення такого штабу, його очолила очільниця відомства - віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

До основних завдань штабу віднесено, зокрема, координацію діяльності органів влади з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ на територію третіх країн.

Також штаб має сприяти громадянам України, які виїхали з ТОТ і знаходяться на території третіх країн без відповідних документів, в отриманні та відновленні документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема, посвідчення на повернення в Україну).

Крім того, він має займатися організацією безпосередньо евакуації в Україну громадян, які виїхали з ТОТ на територію третіх країн і потребують допомоги у поверненні в Україну.

"Наразі опрацьовується можливість розширення повноважень консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії, а також запровадження експериментального проєкту щодо оформлення ДМС на території України посвідчення особи на повернення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що днями в Україну дозволили в'їжджати за свідоцтвом про народження не тільки дітям до 18 років, а й дорослим, які не можуть надати паспорт при перетині кордону.

Нагадаємо також, що 10 вересня Кабмін створив координаційний штаб, що займатиметься відновленням звільнених територій. Його також очолила Верещук.