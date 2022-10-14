Для українців, що виїхали з окупації через треті країни, спростили процедуру в'їзду до України

Українці старше 18 років, які виїхали з тимчасово окупованої території в третю країну, зможуть в'їхати в Україну, надавши свідоцтво про народження у разі втрати паспорту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Таке рішення прийняли на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань захисту прав громадян, які потребують допомоги у поверненні в Україну, повідомила 14 жовтня пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Суть проблеми: наші співгромадяни виїжджають з ТОТ на контрольовану територію, в тому числі, через треті країни. Втім, це непросто зробити, якщо людина втратила документи", — пояснили у відомстві.

Раніше лише зі свідоцтвом про народження в Україну могли в'їхати громадяни віком до 18 років, тепер ця норма поширюється і на повнолітніх.

Крім того, робоча група прийняла рішення розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії з метою спрощення та пришвидшення порядку видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.

Нагадаємо, що незабаром в застосунку "Дія" можна буде в 2 кліки отримати довідку про місце проживання. Наразі всі бажаючи можуть долучитися до бета-тесту послуги.

Також незабаром батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.

Источник фото: ua.depositphotos.com