Для украинцев, выехавших из оккупации через третьи страны, упростили процедуру въезда в Украину

Украинцы старше 18 лет, уехавшие с временно оккупированной территории в третью страну, смогут въехать в Украину, предоставив свидетельство о рождении в случае потери паспорта.

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Такое решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы по защите прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину, сообщила 14 октября пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Суть проблемы: наши сограждане выезжают с ВОТ на контролируемую территорию, в том числе через третьи страны. Впрочем, это непросто сделать, если человек потерял документы", — пояснили в ведомстве.

Раньше только со свидетельством о рождении в Украину могли въехать граждане младше 18 лет, теперь эта норма распространяется и на совершеннолетних.

Кроме того, рабочая группа приняла решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.

Напомним, что вскоре в приложении "Дія" можно будет в 2 клика получить справку о месте жительства. Все желающие могут присоединиться к бета-тесту услуги.

Также в скором времени родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов и без участия нотариуса.

Источник фото: ua.depositphotos.com