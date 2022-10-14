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Для украинцев, выехавших из оккупации через третьи страны, упростили процедуру въезда в Украину
Украинцы старше 18 лет, уехавшие с временно оккупированной территории в третью страну, смогут въехать в Украину, предоставив свидетельство о рождении в случае потери паспорта.
Такое решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы по защите прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину, сообщила 14 октября пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Суть проблемы: наши сограждане выезжают с ВОТ на контролируемую территорию, в том числе через третьи страны. Впрочем, это непросто сделать, если человек потерял документы", — пояснили в ведомстве.
Раньше только со свидетельством о рождении в Украину могли въехать граждане младше 18 лет, теперь эта норма распространяется и на совершеннолетних.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, рабочая группа приняла решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.
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Источник фото: ua.depositphotos.com