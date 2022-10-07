В приложении"Дія" появится справка о месте жительства

Скоро в приложении "Дія" можно будет в 2 клика получить справку о месте жительства. Все желающие могут присоединиться к бета-тесту услуги.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что справка о месте жительства — один из самых популярных документов среди украинцев. Он необходим во многих жизненных ситуациях. Например, если нужно устроить ребенка в садик или школу, открыть счет в банке, стать на военный учет или при устройстве на новую работу.

В общем, для получения 25% всех государственных услуг необходимо предоставить документ с информацией о вашем месте жительства.

"Мы работаем над тем, чтобы лишних справок не существовало, а информацию о вашей "прописке" все государственные органы могли самостоятельно проверить в реестрах", - отметил министр.

Федоров подчеркнул, что пока возглавляемое им ведомство "убивает этого бюрократического монстра", украинцы смогут сгенерировать справку в несколько кликов в приложении "Дія".

"А проверить ее подлинность - через QR-код. От запуска услуги на портале справку получили уже более 182 тысяч раз", - подчеркнул министр.

Присоединиться к бета-тесту услуги можно по этой ссылке.

Для бета-теста необходимо иметь:

✅ верифицированный налоговый номер (РНОКПП);

✅ зарегистрированное место жительства;

✅ возраст старше 14 лет.

Чтобы протестировать услугу для ребенка до 14 лет, нужно иметь добавленное свидетельство о рождении ребенка в приложении.

Отметим, в приложении "Дія" для владельцев авто снова доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.

Также вскоре родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов и без участия нотариуса.