В "Дії" з’явиться електронний витяг про місце проживання

Скоро в застосунку "Дія" можна буде в 2 кліки отримати довідку про місце проживання. Наразі всі бажаючи можуть долучитися до бета-тесту послуги.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він підкреслив, що витяг про місце проживання — один із найпопулярніших документів серед українців. Він необхідний у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, якщо треба влаштувати дитину до садочка чи школи, відкрити рахунок у банку, стати на військовий облік або при влаштуванні на нову роботу.

Загалом, для отримання 25% всіх державних послуг треба надати документ з інформацією про ваше місце проживання.

"Ми працюємо над тим, щоб зайвих довідок не існувало, а інформацію про вашу "прописку" всі державні органи могли самостійно перевірити в реєстрах", - зазначив міністр.

Федоров наголосив, що поки очолюване їм відомство "вбиває цього бюрократичного монстра", українці зможуть згенерувати довідку у кілька кліків у застосунку "Дія".

"А перевірити її справжність — через QR-код. Від запуску послуги на порталі довідку отримали вже понад 182 тисячі разів", - підкреслив міністр.

Долучитися до бета-тесту послуги можна за цим посиланням.

Для бета-тесту необхідно мати:

✅ верифікований податковий номер (РНОКПП);

✅ зареєстроване місце проживання;

✅ вік понад 14 років.

Щоб протестувати послугу для своєї дитини до 14 років, потрібно мати додане свідоцтво про народження дитини в застосунку.

Зазначимо, в застосунку “Дія” для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також незабаром батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.