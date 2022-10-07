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В "Дії" з’явиться електронний витяг про місце проживання
Скоро в застосунку "Дія" можна буде в 2 кліки отримати довідку про місце проживання. Наразі всі бажаючи можуть долучитися до бета-тесту послуги.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він підкреслив, що витяг про місце проживання — один із найпопулярніших документів серед українців. Він необхідний у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, якщо треба влаштувати дитину до садочка чи школи, відкрити рахунок у банку, стати на військовий облік або при влаштуванні на нову роботу.
Загалом, для отримання 25% всіх державних послуг треба надати документ з інформацією про ваше місце проживання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми працюємо над тим, щоб зайвих довідок не існувало, а інформацію про вашу "прописку" всі державні органи могли самостійно перевірити в реєстрах", - зазначив міністр.
Федоров наголосив, що поки очолюване їм відомство "вбиває цього бюрократичного монстра", українці зможуть згенерувати довідку у кілька кліків у застосунку "Дія".
"А перевірити її справжність — через QR-код. Від запуску послуги на порталі довідку отримали вже понад 182 тисячі разів", - підкреслив міністр.
Долучитися до бета-тесту послуги можна за цим посиланням.
Для бета-тесту необхідно мати:
✅ верифікований податковий номер (РНОКПП);
✅ зареєстроване місце проживання;
✅ вік понад 14 років.
Щоб протестувати послугу для своєї дитини до 14 років, потрібно мати додане свідоцтво про народження дитини в застосунку.
Зазначимо, в застосунку “Дія” для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.
Також незабаром батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.