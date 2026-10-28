Авто за €10 000 в Україні та ЄС: скільки зарплат доведеться віддати за одну й ту саму машину

Щоб придбати автомобіль вартістю €10 000, середньому українському працівникові потрібно віддати приблизно 15,8 місячної зарплати. Для жителя Європейського Союзу така ж покупка коштуватиме близько трьох місячних доходів. Тобто за однакового цінника фінансове навантаження на українця виявляється у 5,3 раза вищим.

Як пише Dilo,про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Співвідношення цін та доходів

За даними НБУ, середня зарплата в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 грн (до сплати податків), тоді як за даними Eurostat, середньомісячний дохід у ЄС сягав близько €3 317.

Купівля вживаного авто за €10 000 (близько 504 тис. грн) забирає значну частину річного доходу українця, тоді як у Європі дорівнює лише чверті річного заробітку.

Чому українці обирають дешевші вживані авто

Медіанна ціна вживаного легковика в Україні становить $9 500 (13,4 середні зарплати), а понад 51% пропозицій на ринку дешеві за $10 000. Вживані машини віком до двох років складають лише 1,8% від усіх оголошень.

Купівля ж нового авто середньою вартістю $38 254 вимагатиме від українця 54 місячних доходи, а лише перший внесок по кредиту (30%) дорівнює 16,2 зарплати.

Як дорогі кредити збільшують фінальну вартість

Кредитування не вирішує проблему доступності через високу вартість грошей. При середній ставці за новими позиками в Україні у 29,15% річних, кредит на €10 000 на 3 роки збільшить підсумкову суму виплат до €15 115 (переплата понад €5 100). У єврозоні при середній ставці 7,92% переплата за аналогічний період складе лише €1 268.

Чому європейці купують авто у лізинг та кредит

За даними Leaseurope, у 2024 році автомобілі сформували 75% нового лізингового фінансування в Європі (€338 млрд).

Завдяки доступним ставкам європейський покупець оцінює автомобіль через комфортний щомісячний платіж, гарантію та сервіс. Український покупець першочергово зважає на наявну суму «на руках» та орієнтується на бюджетний сегмент.

Нагадаємо, у січні-вересні 2026 року українці придбали 9184 легкових автомобілі, ввезених із Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас частка електромобілів у цьому сегменті скоротилася з 87% до 53%.