Wildberries, Ozon та син Матвієнко: ЄС готує новий пакет санкцій проти російського бізнесу

Європейський Союз розробляє новий пакет санкцій проти Росії. До оновленого списку обмежень пропонують внести засновників найбільших російських маркетплейсів та родичів високопосадовців РФ.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Санкційну пропозицію представили послам 27 країн-членів ЄС у Брюсселі 21 жовтня. Наразі документ передбачає запровадження обмежень щодо 12 фізичних осіб та 105 компаній.

Серед ключових фігурантів нового списку:

Тетяна Кім — засновниця найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries;

Олександр Чачава — головний акціонер онлайн-ритейлера Ozon;

Сергій Матвієнко — син голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко;

інші впливові російські бізнесмени.

У Брюсселі розраховують погодити нові санкції до наступної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка запланована на 16 листопада.

Попри те, що новий пакет є відносно невеликим за обсягом, він спрямований проти значно впливовіших представників російського бізнесу.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році під санкції Євросоюзу потрапили вже понад 4600 фізичних та юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що ЄС готує санкції проти китайських компаній за допомогу Росії. Європейський Союз планує розширити санкційний тиск на чотири компанії з Китаю, які можуть бути причетними до підтримки російського військово-оборонного комплексу.