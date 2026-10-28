Британія виділяє понад 10 млрд фунтів Україні: 500 млн підуть на посилення ППО взимку

Уряд Великої Британії оголосив про надання Україні додаткової фінансової та військової підтримки на суму понад 10 млрд фунтів стерлінгів ($13 млрд). Відповідне рішення передбачено у проєкті британського бюджету.

Як пише Dilo, про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з британським прем'єр-міністром Енді Бернемом.

"Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати. Кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити", - наголосив президент.

Виділена сума розподіляється на кілька ключових напрямків:

7 млрд фунтів стерлінгів — на економічну допомогу, яку надаватимуть протягом трьох років;

3 млрд фунтів стерлінгів — на військові потреби через Британське агентство експортного фінансування (UKEF);

500 млн фунтів стерлінгів — від Міністерства оборони Британії на закупівлю засобів протиповітряної оборони (ППО) для захисту критичної інфраструктури напередодні зими.

Точні терміни надання військової частини допомоги через агентство UKEF у британському уряді наразі не уточнюють.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу на £100 млн ($135,5 млн) для посилення протиповітряної оборони напередодні зими. Пакет передбачає ракети-перехоплювачі для Patriot, артилерійські снаряди та безпілотники.