Велика Британія спрямує понад €20 млн на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС

Велика Британія надасть 17 млн фунтів стерлінгів — понад €20 млн — на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок російських атак.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Допомога стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з урядом України та країнами-донорами G7.

Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Великій Британії за фінансову підтримку та наголосив на її значенні для ядерної безпеки.

"Це важливий внесок не лише у відновлення пошкодженої інфраструктури, а й у зміцнення ядерної безпеки та захист Європи від радіаційних загроз", — зазначив Шмигаль.

Довідково

Новий безпечний конфайнмент — це захисна споруда над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Вона призначена для обмеження поширення радіоактивних речовин і створення умов для майбутнього демонтажу нестабільних конструкцій старого укриття.

Удар по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

Міжнародна допомога

Раніше Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 млн норвезьких крон (близько 10 млн доларів США) на відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС.

Крім того, Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.