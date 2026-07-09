Уряд хоче продовжити програму зняття ЧАЕС з експлуатації до 2036 року

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає оновлення та продовження до 2036 року загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Документ актуалізує заходи програми з урахуванням сучасних викликів, наслідків російської збройної агресії та фактичного стану реалізації проєктів на майданчику Чорнобильської АЕС. Також він уточнює перелік робіт і джерела фінансування.

Загальний обсяг фінансування програми до 2036 року становитиме близько 50,8 млрд грн. Із цієї суми 45,6 млрд грн планують спрямувати з державного бюджету, ще 5,2 млрд грн — за рахунок міжнародної технічної допомоги.

У Міненерго пояснили, що оновлення програми потрібне через завершення етапів припинення експлуатації та підготовки до зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації. Наступним етапом має стати безпосереднє зняття станції з експлуатації та подальше перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Законопроєкт також передбачає додаткові завдання для ліквідації наслідків пошкодження конструкцій арки нового безпечного конфайнменту після прямого влучання російського безпілотника. Йдеться про заходи з відновлення захисної інфраструктури та забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

Продовження програми має забезпечити безперервне виконання робіт на майданчику ЧАЕС, виконання міжнародних зобов'язань України у сфері ядерної безпеки та залучення міжнародної технічної і фінансової допомоги.

Після схвалення урядом законопроєкт передадуть на розгляд Верховної Ради.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Донори Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської катастрофи (ICCA), яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), схвалили план підготовчих робіт для ремонту нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС. На розробку інженерних рішень та початкові закупівлі виділено 30 мільйонів євро.