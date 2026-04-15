Ризик обвалу саркофагу на Чорнобильській АЕС: втрачено повну герметизацію через російську атаку

ЧАЕС
Дії Росії ставлять під загрозу терміновий ремонт арки ЧАЕС. Фото: facebook.com/ChornobylNPP

Несучі конструкції саркофага Чорнобильської атомної електростанції не пошкоджені, але втрачено повну герметизацію через російську атаку. Ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин є мінімальними за умови відсутності зовнішнього впливу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

На ЧАЕС відреагували на ризик обвалу саркофагу

Там зауважили, що після атаки новий безпечний конфайнмент (саркофаг) втратив свої властивості повної герметизації. При цьому захисна оболонка продовжує частково виконувати основну роль – екологічну ізоляцію зруйнованого внаслідок аварії четвертого енергоблоку ЧАЕС. Наразі ведуться роботи з відновлення герметичності цього об'єкта.

Водночас, як заявив генеральний директор ДСП ЧАЕС Сергій Тараканов, за умови штатної роботи всіх систем і відсутності повторних атак або іншого фізичного впливу ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин за межі саркофага наразі мінімальні.

Він також акцентував, що пошкоджень несучих конструкцій локалізуючої споруди об'єкта "Укриття" внаслідок влучання ударного дрона та подальшого гасіння пожежі не зафіксовано.

Що передувало

Раніше представники Greenpeace Україна повідомляли, що без термінового ремонту ризик обвалу саркофага суттєво зростає, а ремонтні роботи "майже неможливо виконувати в умовах війни".

"Удар російського дрона (у лютому 2025 року – ред.) підвищив ризик обвалу саркофага ще до безпечного демонтажу. Наш меседж простий: цей злочин має бути покараний, включно з максимальними санкціями проти Росатома", – зазначив старший ядерний фахівець Greenpeace Україна Шон Берні.

Він нагадав, що всередині саркофагу розташовані залишки зруйнованого реактора №4. Зараз Чорнобильська АЕС перебуває під постійною загрозою російських ракет і дронів, зокрема через ризик втрати електропостачання.

Звіт Greenpeace буде передано до Офісу генерального прокурора України як незалежний доказ російських воєнних злочинів.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

 Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС. 

Будівництво нового безпечного конфайнменту  вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Донори Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської катастрофи (ICCA), яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), схвалили план підготовчих робіт для ремонту нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС. На розробку інженерних рішень та початкові закупівлі виділено 30 мільйонів євро. 

Автор:
Світлана Манько