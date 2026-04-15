Риск обвала саркофага на Чернобыльской АЭС: потеряна полная герметизация из-за российской атаки

Несущие конструкции саркофага Чернобыльской атомной электростанции не повреждены, но потеряна полная герметизация из-за российской атаки. Риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ минимальны при отсутствии внешнего воздействия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

На ЧАЭС отреагировали на риск обрушения саркофага

Там заметили, что после атаки новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил свои свойства полной герметизации. При этом защитная оболочка продолжает частично выполнять основную роль – экологическую изоляцию разрушенного в результате аварии четвертого энергоблока ЧАЭС. В настоящее время ведутся работы по восстановлению герметичности этого объекта.

В то же время, как заявил генеральный директор ДСП ЧАЭС Сергей Тараканов, при штатной работе всех систем и отсутствии повторных атак или иного физического воздействия риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы саркофага пока минимальны.

Он также акцентировал, что повреждения несущих конструкций локализующего сооружения объекта " Укрытие" в результате попадания ударного дрона и последующего тушения пожара не зафиксировано.

Что предшествовало

Ранее представители Greenpeace Украина сообщали, что без срочного ремонта риск обвала саркофага существенно возрастает, а ремонтные работы. " почти невозможно выполнять в условиях войны".

"Удар российского дрона (в феврале 2025 года – ред.) повысил риск обвала саркофага еще до безопасного демонтажа. Наш месседж прост: это преступление должно быть наказано, включая максимальные санкции против Росатома", – отметил старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни.

Он напомнил, что внутри саркофага расположены остатки разрушенного реактора №4. Сейчас Чернобыльская АЭС находится под постоянной угрозой российских ракет и дронов, в частности, из-за риска потери электроснабжения.

Отчет Greenpeace будет передан в Офис генерального прокурора Украины как независимое доказательство российских военных преступлений.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .

Доноры Международного счета сотрудничества по Чернобыльской катастрофе (ICCA), которым руководит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), одобрили план подготовительных работ по ремонту нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС. На разработку инженерных решений и первоначальные закупки выделено 30 миллионов евро.