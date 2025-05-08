Ремонт защитной арки над Чернобыльской АЭС будет стоить более 25 млн евро

Ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро.

Об этом пишет Gurdian.

Издание напоминает, что строительство нового безопасного конфайнмента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.

Как сообщил американский инженер Эрик Шмиман, работавший в течение 15 лет над проектом, защитное укрытие было рассчитано на 100 лет. Этого времени было бы достаточно, чтобы вывести из эксплуатации саркофаг и ядерные отходы под ним, однако после российского удара укрытие стало уязвимым к ржавчине и природным стихиям.

Инженер заметил, что ремонт затруднен тем, что по мере подъема на объект возрастает доза радиационного облучения. По его мнению, лучше всего было бы сдвинуть укрытие на 180 метров дальше, чтобы уменьшить радиационную нагрузку на рабочих.

Шмиман подчеркнул, что полный ремонт будет стоить по меньшей мере десятки миллионов долларов, а может легко возрасти до сотен миллионов, а восстановительные работы будут продолжаться от месяцев до лет.

Восстановление целостности и функциональности саркофага предположительно профинансируют правительства западных стран, в частности, Великобритании.

Ожидается, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), финансировавший строительство арки, даст детальную оценку в мае.

В то же время, на балансе специального международного фонда ЧАЭС сейчас недостаточно средств для восстановления конструкции.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. При обходе группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

Также правительство выделило более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС.