Директор ЧАЭС предупредил о риске разрушения саркофага в случае нового удара РФ

Защитная конструкция над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, поврежденной в феврале 2025 года российским дроном, остается критически уязвимой, и новый удар РФ может ее полностью разрушить.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор ЧАЭС Сергей Тараканов, передает France24.

"Даже косвенное попадание способно вызвать сейсмические колебания, которые саркофаг может не выдержать. Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно или даже упадет где-то рядом - например, "Искандер", не дай бог, - это вызовет миниземлетрясение в этом районе", - отметил он.

Тараканов подчеркнул, что никто не может гарантировать, что защитное сооружение останется после этого. Именно в этом и основная угроза.

По словам директора ЧАЭС, полное возобновление нового безопасного укрытия может занять три-четыре года. После предварительной атаки саркофаг потерял часть основных функций, но уровень радиации остается стабильным и в пределах нормы.

Образовавшееся после удара беспилотника отверстие закрыли защитным экраном, однако еще нужно закрыть около 300 меньших отверстий, сделанных во время тушения пожара.

Заметим, что миссия МАГАТЭ, которая в конце ноября посетила ЧАЭС, показала, что конфайнмент над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС потерял свои проектные функции после попадания русского дрона.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. При обходе группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .