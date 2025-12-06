МАГАТЭ сообщает о критическом повреждении защитного укрытия ЧАЄС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что защитная конструкция Чернобыльской АЭС, созданная для сдерживания радиоактивных материалов, больше не может выполнять свою основную функцию после повреждения ударом дрона. Украина связывает инцидент с действиями России.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в публикации Reuters.

Чернобыльская АЭС под угрозой

Защитный экран Чернобыльской атомной электростанции в Украине, построенный после аварии 1986 для сдерживания радиоактивных материалов, больше не может полностью выполнять свою основную функцию безопасности из-за повреждения, нанесенного дроном.

По информации Украины, удар дрона стал результатом действий России. Инспекция стальной конструкции укрытия, завершенного в 2019 году, показала, что повреждение было нанесено в феврале этого года, спустя три года после начала вооруженного конфликта на территории Украины, говорится в сообщении.

МАГАТЭ отмечает, что повреждение конструкции подрывает ее способность полностью обеспечивать защиту от радиации, что представляет серьезный риск безопасности.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекционная миссия подтвердила: защитная конструкция Чернобыльской АЭС потеряла свои ключевые функции безопасности, в частности, способность локализовать радиацию. В то же время было установлено, что несущие элементы укрытия и мониторинга остались без постоянных повреждений.

Гросси отметил, что первичный ремонт уже произведен, однако полное восстановление конструкции остается необходимым, чтобы предотвратить ее дальнейшую деградацию и гарантировать долгосрочную ядерную безопасность.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. При обходе группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро.