МАГАТЕ повідомляє про критичне пошкодження захисного укриття Чорнобильської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що захисна конструкція Чорнобильської АЕС, створена для стримування радіоактивних матеріалів, більше не може виконувати свою основну функцію після пошкодження ударом дрона. Україна пов’язує інцидент із діями Росії.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в публікації Reuters.

Чорнобильська АЕС під загрозою

Захисний екран Чорнобильської атомної електростанції в Україні, споруджений після аварії 1986 року для стримування радіоактивних матеріалів, більше не може повністю виконувати свою основну функцію безпеки через пошкодження, завдане дроном.

За інформацією України, удар дрона став результатом дій Росії. Інспекція сталевої конструкції укриття, завершеного у 2019 році, показала, що пошкодження було нанесене в лютому цього року, через три роки після початку збройного конфлікту на території України, йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ зазначає, що пошкодження конструкції підриває її здатність повністю забезпечувати захист від радіації, що становить серйозний ризик для безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що інспекційна місія підтвердила: захисна конструкція Чорнобильської АЕС втратила свої ключові функції безпеки, зокрема здатність локалізувати радіацію. Водночас було встановлено, що несучі елементи укриття та системи моніторингу залишилися без постійних пошкоджень.

Гроссі зазначив, що первинний ремонт уже проведено, проте повне відновлення конструкції залишається необхідним, аби запобігти її подальшій деградації та гарантувати довгострокову ядерну безпеку.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.