МАГАТЕ оцінить безпекову ситуацію на Чорнобильській АЕС після удару дрону

На Чорнобильській атомній електростанції почала свою роботу місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ, яка прибула на запит України після російського удару по ЧАЕС у лютому цього року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

Метою місії МАГАТЕ є проведення незалежного оцінювання поточного стану безпеки станції.

Як розповіли у ЧАЕС, упродовж місяців після російської атаки на станцію фахівці розробили та реалізували невідкладні аварійні заходи, спрямовані на закриття отвору, котрий зробив у арці російський бойовий дрон.

Наразі загальний стан атомного об'єкта потребує усебічної експертної оцінки.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Також уряд виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.