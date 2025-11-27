Запланована подія 2

МАГАТЭ оценит ситуацию с безопасностью на Чернобыльской АЭС после удара дрона

ЧАЭС
На Чернобыльской АЭС началась работа миссии МАГАТЭ по комплексной оценке безопасности. Фото: ЧАЭС

На Чернобыльской атомной электростанции начала свою работу миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, прибывшая по запросу Украины после российского удара по ЧАЭС в феврале этого года).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

Целью миссии МАГАТЭ является проведение независимой оценки текущего состояния безопасности станции.

Как рассказали в ЧАЭС, в течение месяцев после российской атаки на станцию специалисты разработали и реализовали неотложные аварийные меры, направленные на закрытие отверстия, которое сделал в арке российский боевой дрон.

Общее состояние атомного объекта требует всесторонней экспертной оценки.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации   разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике   осмотрели   укрытие Чернобыльской АЭС.   При обходе группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ   подтвердили   сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .

Также правительство выделило более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС.

Автор:
Светлана Манько